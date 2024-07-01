Red Bull’un yüksekliğe meydan okuyan uçurumdan serbest atlayış etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin üçüncü etabı İtalya, Polignano a Mare’de gerçekleşti. Etkileyici atlayışlara sahne olan etapta Rumen sporcu Constantin Popovici, James Lichtenstein'ı 0,25 puan farkla geçerek muhteşem bir geri dönüş zaferi elde ederken, kadınlar kategorisinin son şampiyonu Rhiannan Iffland bir kez daha günü birincilikle tamamladı.İTALYA (İGFA) - Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, 11. kez İtalya’nın doğa harikası sahil kasabası Polignano a Mare’e geri döndü. Bu yılın üçüncü etabında erkekler kategorisinin galibi Rumen sporcu Constantin Popovici olurken, kadınlar kategorisinde liderliğin sahibi Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland oldu.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin ikinci etabında dizinden yaralanan son şampiyon Constantin Popovici, turnnuvanın üçüncü etabında muhteşem bir geri dönüş yaptı. Popovici, ABD’li sporcu James Lichtenstein'ı 0,25 puan farkla geçerek muhteşem bir geri dönüş zaferi elde etti. Rumen sporcu aldığı galibiyetle ilgili, "Dizimdeki iki kırıktan kurtulduğum ve harika bir performans sergilediğim için mutluyum. Boston'da çok puan kaybettiğim için geride kaldım o nedenle bugün kazanmak benim için önemliydi. Bugün onları yakaladım. James için ikincilik iyiydi ama ben de yakında arayı kapatmayı planlıyorum." dedi.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin kadınlar kategorisinde ise yedi kez şampiyon olan Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland, Amerikalı joker Kaylea Arnett'i geride bırakarak galibiyete ulaştı. Polignano a Mare’de sekizinci kez zafer elde eden Avustralyalı sporcu, " Polignano a Mare ile bir bağlantım olmalı çünkü buradaki sekizinci galibiyetimi elde ettim. Bu yıl unvan için heyecan verici bir mücadele olacağını düşünüyorum. Üzerimdeki baskı beni zorlayacak ve her şeyin nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, 18-20 Temmuz tarihlerinde Causeway Sahili, İrlanda’da gerçekleşecek olan dördüncü etabıyla devam edecek. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’yle ilgili daha fazla bilgiye RedBull.com adresinden ulaşılabiliyor.

RED BULL CLİFF DİVİNG’İN 7. ETABI 29 EYLÜL’DE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞECEK

Her yıl izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kendi kategorilerinde en iyisi olmak için mücadele ediyor.

Antalya etabının 29 Eylül’de gerçekleşeceği, Dünya’nın en iyilerinin yarıştığı Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 18-20 Temmuz’da İrlanda etabının ardından, 10 Ağustos’ta Norveç ve 25 Ağustos’ta Kanada’da devam edecek. Etkinlik, 10 Kasım’da Avustralya’da gerçekleşecek olan final etabıyla son bulacak.