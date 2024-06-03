İSTANBUL (AA) - Sokak dansının her türünün sahneye taşındığı "Red Bull Dance Your Style" elemeleri İzmir, Eskişehir ve İstanbul'da şehir elemeleriyle devam ediyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, "hip hop", "popping" ve "house" gibi sokak dansı türlerinin sergilendiği "Red Bull Dance Your Style" ın üniversite elemelerinden sonra şehir elemeleri de başladı.

Yarışma kapsamında elemeler, 2 Haziran'da İzmir, Bostanlı Skate Park'ta, 8 Haziran'da İstanbul, Kartal 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı Parkı'nda ve 9 Haziran'da ise Eskişehir, Sazova Parkı'nda devam edecek.

Elemeler öncesinde İsviçreli Red Bull dansçısı Stalamuerte, İstanbul başta olmak üzere sırasıyla Ankara, Antalya ve İzmir'de workshoplar gerçekleştirerek dansçı adaylarını elemelere hazırlamaya başladı. Elemelerde başarılı olan dansçılar 1 Eylül'de İzmir'de gerçekleşecek Türkiye Finali'nde hünerlerini sergileyecek.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nde izleyiciler tarafından birinci seçilen isim, 9 Kasım'da Mumbai, Hindistan'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2024 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.