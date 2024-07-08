İSTANBUL (AA) - Her yıl Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde kutlanan Red Bull Yağlı Direk etkinliği Beykoz'da düzenlendi.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Beykoz Şişecam Fabrikası İskelesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştığı görevi takip eden binlerce kişi eğlenceli anlara tanıklık etti.



Bu yıl Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, yağa bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başaran Zafer Ayyıldız mücadelenin kazananı oldu.

Ayyıldız'a ödülünü, kupasını ve madalyasını Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler takdim etti.



