İSTANBUL (AA) - Red Bull Yüksek Dalış (Cliff Diving) Dünya Serisi'nde yılın ikinci etabı tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull'un yüksekliğe meydan okuyan uçurumdan serbest dalış etkinliği Red Bull Yüksek Dalış Dünya Serisi'nin 100. etabına, ABD'nin Boston kenti ev sahipliği yaptı.

Boston Modern Sanatlar Enstitüsü'nde gerçekleşen etapta etkileyici atlayışlar izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, Red Bull sporcuları etkinliğe damga vurdu.

Red Bull Yüksek Dalış Dünya Serisi'nde yılın ikinci etabını, kadınlar kategorisinde son şampiyon Avustralyalı Rhiannan Iffland kazandı. Erkekler kategorisinde ise üç gün süren zorlu mücadelenin kazananı, Red Bull sporcusu Aidan Heslop oldu. İngiliz sporcu, final turunda gerçekleştirdiği dalışlarla ABD'li James Lichtenstein'ı geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.

Her yıl izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan serinin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu, kendi kategorilerinde en iyisi olmak için mücadele ediyor.

Red Bull Yüksek Dalış Dünya Serisi'nin 7. etabı, 29 Eylül'de Antalya'da gerçekleşecek. Dünyanın en iyilerinin yarıştığı serinin 3. etabı 30 Haziran'da İtalya Polignano A Mare'de, 4. etabı 20 Temmuz'da İrlanda'da, 5. etabı 10 Ağustos'ta Norveç'te, 6. etabı 25 Ağustos'ta Kanada'da yapılacak. Etkinlik, Antalya etabının ardından 10 Kasım'da Avustralya'daki final ile son bulacak.