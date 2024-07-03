Türkiye'nin en önemli rock ve indie müzik gruplarından biri olan Redd, 20. sanat yılını kutlamaya hazırlanırken, dinleyicilerine büyük sürprizler sunacağı yeni müzikal serisini müjdeliyor.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı grup, serinin ilk teklisinde Sezen Aksu’nun söz ve müziğini yazdığı, Hande Yener ile akıllara kazınan "Kibir" şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Bugüne kadar yayımladıkları her projede sadece kendi şarkılarına yer veren Redd, 20. kuruluş yılını kutlarken, kendilerine özgü sound kimliğiyle yorumladıkları cover şarkılardan oluşan özel bir serisiyle dinleyicilerini şaşırtmaya hazırlanıyor.

Serinin ilk parçası olan "Kibir", grubun karakteristik indie rock tarzıyla elektronik öğeleri bir araya getirerek hareketli ve enerjik bir dans şarkısına dönüşüyor. Bu yeni yorum, Redd’in kendine özgü sound zenginliğini yansıtan, hem dramatik hem de dansın mükemmel bir şekilde dengelendiği iddialı bir çalışma olarak ön plana çıkıyor.

"Kibir" şarkısının miksajı, grubun davulcusu Berke Özgümüş tarafından yapılırken, mastering Grammy ödüllü Evren Göknar’ın imzasını taşıyor. Şarkının çarpıcı klibi ise İmre Haydaroğlu’nun yönetmenliğinde çekildi.

Grubun antolojisinde başka hangi cover şarkıların yer alacağı merakla bekleniyor. Redd, 20. yıla özel sürprizlerinin bununla sınırlı kalmayacağını belirterek, dinleyicilerini daha birçok yenilikle buluşturacağını ifade ediyor.

Redd’in 20. yıl kutlamaları, grup üyeleri Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ün özgün müzikal yaklaşımlarıyla yeni bir boyuta taşınıyor.

Redd’in müzikal enerjisiyle yeniden hayat bulan "Kibir", 5 Temmuz Cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda yayında