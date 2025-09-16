Beyin kanaması geçiren Taylan Kulaçoğlu, yoğun bakıma kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Avukatı Tamer Doğan, sosyal medya üzerinden acı haberi duyurdu.

Taylan Kulaçoğlu hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma kaldırılan Taylan Kulaçoğlu, hayatını kaybetti.

Avukatı Tamer Doğan, 7 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dostum ve müvekkilim Taylan Kulaçoğlu'nun geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendim. Taylan nice zorluğu atlatmış, direngen bir insandır, bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum” demişti. Ancak bugün yaptığı paylaşımda, Taylan Kulaçoğlu’nun yaşamını yitirdiğini, “Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu” sözleriyle duyurdu.

Vefat haberini avukatı duyurdu

Avukat Tamer Doğan, “Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağolsun” şeklinde yazdı.

Taylan Kulaçoğlu kimdir?

1981 yılında dünyaya gelen Taylan Kulaçoğlu, baba tarafından aslen Trabzonlu, anne tarafından ise Vanlıdır. Bir ablası vardır, annesi emekli öğretmendir.

15 yaşındayken, Fransa'da çalışan babasının yanına giderek Fransa vatandaşlığı aldı. 2013 yılında Türkiye'ye döndü. Aynı yıl, RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve yurt dışına çıkış yasağı kondu. 2016 yılında bir kez daha gözaltına alınan Kulaçoğlu hakkında dava açıldı.

Taylan Kulaçoğlu'nun, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta hesabının hacklenmesi olayının arkasında olduğu iddia edildi.

2020 yılında sosyal medyada başlattığı 'İsimsizler Hareketi' nedeniyle gözaltına alındı, 7 ay cezaevinde kaldı ve Balıkesir dışına seyahat etmesi yasaklandı.