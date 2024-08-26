Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, reel kesim güven endeksi Ağustos ayında 98,5 seviyesine gerileyerek Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bu düşüş, reel kesimdeki güvenin giderek azaldığını gösteriyor.

Reel kesim güven endeksinde düşüş: 98,5 seviyesi

TCMB'nin mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, endeksin son 20 aydaki en düşük seviyesine işaret ediyor. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,7 puanlık bir düşüşle 98 seviyesine indi.

Endeksi etkileyen faktörler

TCMB'nin değerlendirmelerine göre, endeksi oluşturan anket sorularına verilen yanıtlar incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksin artışına katkı sağlarken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin olumsuz beklentiler, endeksin düşüşüne neden oldu.

Kapasite kullanım oranında gerileme

Reel kesim güven endeksindeki bu gerileme, kapasite kullanım oranlarına da yansıdı. Ağustos ayında kapasite kullanım oranı, bir önceki ayda yüzde 75,9 seviyesindeyken, yüzde 75,4'e geriledi. Bu düşüş, üretim kapasitesindeki azalmayı işaret ederken, reel kesimdeki zayıf seyrin sürdüğünü gösteriyor.