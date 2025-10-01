94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde açılan Refik Anadol sergileri, yoğun ilgi üzerine 21 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, Atatürk’ün yaşamına ışık tutan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” sergisi, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen bir yapay zeka veri heykeli olarak dikkat çekiyor.

“Makine Rüyaları: Ege” ise Ege Denizi’nin çevresel verilerini dijital pigmentlerle görselleştirerek izleyiciye doğayla benzersiz bir duyusal deneyim sunuyor.

Atatürk Sergisi: Tarih ve Özel Eşyalar

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın mektubunu, kullandığı kişisel eşyaları ve 1907–1938 yılları arasındaki fotoğrafları içeriyor. Proje direktörlüğü ve küratörlüğünü Fahri Özdemir üstlendi. Sergide Atatürk’ün sağlık geçmişine dair objeler de yer alıyor.

Ziyaret Bilgileri ve Katılım

Sergiler 21 Aralık 2025’e kadar ücretsiz olarak Kültürpark Atlas Pavyonu’nda gezilebilecek. İzmir halkı, bu süreçte hem tarih hem de çağdaş sanatla iç içe bir kültür deneyimi yaşayabilecek.