15 Kasım 1959’da İstanbul’da doğan Muhtar, eğitim hayatına İstanbul’da başlamış ve ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme eğitimi almıştır.

Kariyer başlangıcı ve medya yolculuğu

Medya kariyerine genç yaşlarda, İstanbul'daki çeşitli yerel gazetelerde muhabir olarak adım atan Reha Muhtar, 1980'lerde televizyon gazeteciliğine geçiş yaptı. Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında haber spikerliği yaparak büyük bir beğeni topladı. Özellikle, 1990’larda ve 2000’lerde sunduğu haber programları ile geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

İnternet ve sosyal medya

Reha Muhtar, sosyal medya ve dijital platformlarda da aktif bir isimdir. Çeşitli sosyal medya kanallarında ve internet bloglarında toplumun farklı kesimlerine yönelik köşe yazıları ve yorumlar paylaşarak, medya dünyasındaki etkinliğini sürdürmüştür.

Ödüller ve tanınma

Gazetecilik kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Muhtar, ülkemizin önemli medya ödüllerinin yanı sıra, çeşitli uluslararası ödüllere de layık görülmüştür. Yıllarca, objektif ve cesur haberciliği ile takdir toplamış, bu alanda önemli bir etki bırakmıştır.

Kişisel yaşamı

Reha Muhtar, evli ve iki çocuk babasıdır. İş dışında, spor ve seyahat gibi hobileri ile bilinir. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine katılarak toplumsal farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

Son dönemdeki aktiviteleri

Son yıllarda, medya ve iletişim alanındaki deneyimini genç gazetecilere aktararak, çeşitli üniversitelerde dersler vermekte ve sektörel seminerlerde konuşmalar yapmaktadır. Reha Muhtar, günümüzde de medyada ve sosyal medyada etkinliğini sürdürmekte ve halkla ilişkiler alanında katkıda bulunmaya devam etmektedir.