Yeniden entübe edildi

Geçtiğimiz günlerde uyandırılan Reha Muhtar'ın durumu, iyileşme sürecindeyken yaşanan bir komplikasyon nedeniyle yeniden entübe edildiği açıklandı. Muhtar, solunum sıkıntısı yaşıyor.

Solunum sıkıntısı

Reha Muhtar'ın uyandırıldığı dönemde genel durumunun stabil olduğu bildirilmişti. Ancak, pıhtı atma riskine karşı doktorlar tarafından yeniden entübe edilerek solunum sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Ailevi gerilimler

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın Nilüfer tarafından kaçırıldığı iddiaları gündeme geldi. Nilüfer bu söylentileri yalanladı ve Deniz Uğur suç duyurusunda bulundu. Konu, sonrasında çözüme kavuşturuldu.