İran’da meydana gelen ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de hayatını kaybettiği helikopter kazasında 9. yolcunun akıbeti merak konusu oldu.

Helikopterde 9 kişi vardı

İran’da 19 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen ve İbrahim Reisi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında 9. yolcu adeta sırra kadem bastı.

9 ölü bir anda 8'e düştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopter Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken düştü. Kazanın ardından yetkililer dokuz kişinin öldüğünü açıklasa da bu sayı daha sonra sekize düşürüldü.

9. yolcu nerede?

Fars haber ajansı, İbrahim Reisi’nin korumalarından Cevad Mihrabi’nin sıradağa çakılan helikoptere binmediğini, konvoydaki diğer iki araçtan birinde seyahat ettiğini bildirdi. Ancak bu durum 9. yolcunun kim olduğu ve nerede olduğu konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

Soruşturma sürüyor

Kazanın nedeni ve 9. yolcunun akıbeti belirsizliğini korurken İran ordusu kazaya ilişkin soruşturma başlatarak 9. kişinin kimliğini tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Dünya genelindeki tüm gözler, bu trajik olayın detaylarını ve 9. yolcunun akıbetini öğrenmek için İran’a çevrilmiş durumda.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Pazar günü öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz'e gitmek üzere havalandı. Konvoyda iki helikopter daha vardı. Tebriz'in kuzeyindeki sıradağlar aşılırken Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle bağlantı koptu.

Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını Pazartesi sabah dünyaya ilan etti.

İran'ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.

Tahran ve Moskova'dan kaza nedeniyle İran'a ambargo uygulayan ABD'yi suçlayan açıklamalar geldi. İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.

Helikopterin neden düştüğü belirsizliğini koruyor, İran ordusu kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Rusya, soruşturmaya yardım etmek için hazır olduğunu İran'a iletti.

Pazartesi sabahı devlet televizyonu ve diğer yayın organları düşen helikopterde dokuz kişinin öldüğünü duyurdu, daha sonra bu sayı güncellendi.