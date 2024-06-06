Apple, Rekabet Kurulu'nun radarına girdi. Uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerine izin vermemesi ve geliştiricilere uyguladığı kısıtlamalar, rekabeti engelleyip tüketici haklarını ihlal ediyor mu? İşte detaylar...

Rekabet Kurulu, Apple'ın App Store'daki uygulamaların sadece Apple'ın kendi ödeme sistemi (IAP) üzerinden satılmasına izin vermesi ve uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmesini engellemesi üzerine harekete geçti. Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesine aykırı olup olmadığını inceleyecek.

Tüketici hakları ve rekabet endişeleri

Apple'ın bu politikaları, tüketicilerin daha uygun fiyatlı alternatif ödeme seçeneklerinden haberdar olmasını engelleyebilir ve rekabeti kısıtlayarak uygulama fiyatlarını yükseltebilir. Rekabet Kurulu, bu durumun tüketici haklarına ve serbest piyasa rekabetine zarar verip vermediğini araştıracak.

Apple'ın savunması ve olası sonuçlar

Apple, şimdiye kadar kendi ödeme sisteminin güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından en iyi seçenek olduğunu savunmuştu. Ancak Rekabet Kurulu'nun soruşturması, bu savunmanın yeterli olup olmadığını ve Apple'ın uygulamalarının rekabet hukukuna uygunluğunu test edecek. Eğer Apple'ın uygulamaları haksız rekabet oluşturduğu kanıtlanırsa, şirkete ciddi para cezaları uygulanabilir ve App Store politikalarında değişiklik yapması gerekebilir.

Sektör incelemesi ve gelecek beklentileri

Bu soruşturma, Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi"nin bir parçası. İnceleme, mobil uygulama pazarındaki rekabet dinamiklerini anlamak ve olası sorunları tespit etmek amacıyla başlatılmıştı. Soruşturmanın sonuçları, sadece Apple için değil, tüm mobil uygulama ekosistemi için önemli değişikliklere yol açabilir.