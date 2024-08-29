Rekabet Kurulu, beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Zofunlar Beton Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, Saros Hazır Beton İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Serin Beton İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Hafriyat Taşımacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma başlattı. Bu adım, firmaların birlikte fiyat belirleme ve müşteri paylaşımı yaparak rekabeti engellediği iddialarına dayanıyor.

Rekabet Kurulu, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ve satışı yapan bazı teşebbüslerin rekabeti engelleyici davranışlarda bulunduğunu belirledi. Bu kapsamda, fiyat belirleme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi faaliyetlerin yapıldığı iddiaları üzerine bir ön araştırma başlatıldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Zofunlar Beton, Saros Hazır Beton ve Serin Beton hakkında kapsamlı bir soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, şirketlerin rekabet hukukunu ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla yürütülecek.

Rekabet Kurulu'nun soruşturma kararı, bu şirketlerin rekabet kanunlarını ihlal edip etmediğini araştıracak. Ancak, soruşturma kararı, şirketlerin ihlalde bulunduğu ve yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmiyor. Sonuç olarak, bu süreçte yapılacak değerlendirmeler, yaptırım gerekip gerekmediğini belirleyecek.

Soruşturma sürecinde, ilgili şirketlere savunma hakkı tanınacak. Şirketler, kendilerini savunma ve iddialara yanıt verme fırsatına sahip olacak. Rekabet Kurulu'nun kararının ardından, ihlal tespit edilirse uygulanacak yaptırımlar açıklanacak.