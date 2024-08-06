Rekabet Kurulu, Adana ve Osmaniye'de faaliyet gösteren hazır beton üreticileri hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de incelemeye alındığı belirtildi.

Çimsa Çimento hakkında ihlal bulgusuna rastlanmadı

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Çimsa Çimento'nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Bu nedenle, şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Soruşturma süreci ve sonuçları

Rekabet Kurulu, Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticilerinin rekabeti engelleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Çimsa Çimento da incelenmiş, ancak şirketin rekabeti ihlal ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı.