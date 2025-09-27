Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirkete toplamda 3 milyar 704 milyon TL ceza verdi. İzmirli firmalar Lezita ve Bolez de ceza listesinde yer alırken, bazı şirketler uzlaşma yoluyla ceza indiriminden faydalandı.

Rekabet Kurulu’ndan İzmirli şirketlere 3,7 milyar TL'lik ceza

Rekabet Kurulu, beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şirkete toplamda 3 milyar 704 milyon TL idari para cezası verdi. Kurul, beş şirketin uzlaşma başvurusu sonrası ceza miktarını yüzde 25 indirimle 1 milyar TL’nin üzerine çekti.

İzmirli şirketler Lezita ve Bolez de ceza aldı

Soruşturma kapsamında, İzmir merkezli Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (Lezita) ve Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret Sanayi AŞ (Bolez) de ceza listesinde yer aldı. Bu şirketler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü rekabet soruşturmasında rekabetin korunmasına yönelik yasaları ihlal etti.

Uzlaşma ile ceza indirimi

Soruşturma kapsamında uzlaşma yoluna giden beş firma, toplamda 1 milyar 29 milyon TL ceza ödeyecek. Bu şirketler arasında Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (Beypiliç), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (Keskinoğlu) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (Şenpiliç) de bulunuyor. Uzlaşma sonucu bu firmalar, toplam cezalarında yüzde 25 indirim aldı.

Diğer şirketlere de yüksek ceza

Bunun dışında, diğer sekiz şirketin rekabeti ihlal ettiği ve aralarında Akpiliç Tic. Ltd. Şti. (Akpiliç), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (Banvit) ve Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (Erpiliç) gibi büyük isimlerin bulunduğu 8 şirkete toplamda 2 milyar 674 milyon TL ceza kesildi.

İleri tarihli fiyat listesi uygulaması sonlandırılacak

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründeki üretici ve tedarikçilerin ileri tarihli fiyat listeleri uygulamalarını sonlandırmalarını da kararlaştırdı. Bu adımla, satıcılar ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının engellenmesi hedefleniyor.