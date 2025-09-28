Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucu 3,7 milyar TL idari para cezası kararı aldı. Kararda, sektörde uzun süredir uygulanan ve rekabete aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulamasına son verilmesi yönünde tedbirler de yer aldı.

Kararın detayları

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, üretici ve tedarikçi firmaların fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacağı bildirildi. Bu uygulama ile rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kurul, bu tedbirle rekabetçi fiyat oluşumunu sağlamayı ve tüketici çıkarlarını korumayı amaçladığını vurguladı.

Firmalara kesilen cezalar

Uzlaşma yoluna giden firmalar:

Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita, Şenpiliç → Toplam yaklaşık 1 milyar TL idari para cezası (uzlaşma indirimleri ile birlikte).

Diğer firmalar:

Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk → Toplam yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezası.

Böylece, piliç eti sektöründe yürütülen soruşturmada toplam ceza miktarı 3,7 milyar TL’ye ulaştı.

Sektöre etkisi

Rekabet Kurulu’nun aldığı bu karar, sektörde uzun süredir süregelen fiyat listesi uygulamalarını sona erdirerek piliç eti sektöründe rekabet ortamını yeniden şekillendirecek. Uzmanlar, uygulamanın tüketici fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor.