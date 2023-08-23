Rekabet Kurulu, emlak ve vasıta satış, kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti sunan şirket hakkındaki, veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiaları üzerine 30 Eylül 2021'de soruşturma başlattı. Yazılı savunma sürecinin ardından 16 Ağustos'ta Rekabet Kurumu merkez binasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. Soruşturma heyeti, 'sahibinden.com'un üyelerin veri taşımasını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hakim durumunu kötüye kullandığını belirterek, idari para cezası yaptırımı uygulanmasının yerinde olacağını bildirdi.



KARAR AÇIKLANDI



Kurul, soruşturma neticesinde nihai kararını açıkladı. Buna göre; teşebbüsün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinde yasaklanan 'piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanma' faaliyetinde bulunduğu saptandı. Firmaya, 40 milyon 150 bin 533,15 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, makul süre içinde ihlal konusu uygulamalara son verilmesi, üyelerle imzalanan sözleşmelerin ihlal konusu hükümleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve üyelerin kendi ilanlarının verisini etkin şekilde taşıyabilmelerinin mümkün hale getirilmesi için uyum süreci başlatıldı. Teşebbüsün, uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 3 yıllık süre boyunca ve yılda 1 periyodik olarak Rekabet Kurulu'na rapor sunması kararlaştırıldı.



6’NCI MADDE



Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesi şöyle:

“Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”