Rekabet Kurulu, son dönemdeki devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı. Kurul'un internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, çeşitli sektörlerdeki önemli birleşme ve devralma işlemlerine onay verildi.

Zirve Holding Anonim Şirketi, Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Defence Export'un, savunma ve güvenlik sektörlerinde faaliyet göstermek üzere Taurus Savunma Sanayi Anonim Şirketi adlı yeni bir ortak girişim kurmasına izin verildi. Ayrıca, Innomotics GmbH ve Innomotics LLC'in tek kontrolünün KPS Capital Partners, LP tarafından devralınması onaylandı.

ExxonMobil İtaliana Gas S.r.l. ve Qatar Terminal Limited'in ortak kontrolündeki Terminale GNL Adriatico S.r.l.'nin, Snam S.p.A ve VTTI B.V. tarafından devralınması uygun bulundu. Ayrıca, Synopsys Inc.'in yazılım entegrasyonu iş biriminin ortak kontrolü Francisco Partners Management, L.P. ve Clearlake Capital Group, L.P. tarafından devralınacak.

Warner Bros Discovery, Inc., The Walt Disney Company ve Fox Corporation tarafından spor odaklı bir sanal çok kanallı video program dağıtımcısı olan yeni ve tam işlevsel bir ortak girişim kurulması da onaylandı.