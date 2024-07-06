Rekabet Kurumu, Şişecam ve ÇEVRE'nin taahhütlere aykırı davrandığı ve rekabet ihlalleri yaptığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) ve Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin (ÇEVRE) taahhütlere aykırı davranmış olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Aynı zamanda, ÇEVRE ve Karacalar Geri Dönüşüm Ltd. Şti.'nin yatay nitelikli rekabet ihlalleri gerçekleştirmiş olabileceği şüphesiyle de incelemeler başlatıldı.

Taahhütlere aykırı davranış iddiaları

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin daha önce belirlenen taahhütlere aykırı davrandığına dair ciddi şüpheler bulunuyor. Bu durum, ilgili şirketlerin piyasa davranışlarında rekabeti engelleyici veya bozucu etkiler yaratabileceği anlamına geliyor.

Yatay nitelikli rekabet ihlalleri

Şişecam Çevre Sistemleri AŞ ile Karacalar Geri Dönüşüm Ltd. Şti.'nin ise yatay nitelikli rekabet ihlalleri gerçekleştirdiği iddiaları üzerine de soruşturma başlatıldı. Yatay rekabet ihlalleri, aynı üretim veya dağıtım aşamasındaki rakip firmaların rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapmaları veya koordineli hareket etmeleri anlamına geliyor.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin taahhütlere aykırı davrandığına ve Şişecam Çevre Sistemleri AŞ ile Karacalar Geri Dönüşüm Ltd. Şti.'nin yatay nitelikli rekabet ihlalleri gerçekleştirdiğine dair ciddi şüpheler üzerine soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Kurum, soruşturmanın tüm detaylarının titizlikle inceleneceğini ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Sektörde yankı uyandırdı

Bu soruşturma, cam ve çevre sistemleri sektöründe büyük yankı uyandırdı. Şişecam gibi köklü ve büyük bir firmanın rekabet kurallarına aykırı davranışlarla suçlanması, sektördeki diğer oyuncular için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Rekabetin korunması ve adil piyasa şartlarının sağlanması adına Rekabet Kurumu'nun bu tür soruşturmaları titizlikle yürütmesi büyük önem taşıyor.

Şişecam'dan ilk açıklama

Şişecam yetkilileri, soruşturma hakkında kamuoyuna detaylı bilgi vermek için açıklama yapacaklarını belirtti. Şirket, tüm faaliyetlerini yasal çerçeveler içinde yürüttüğünü ve soruşturmada iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (ŞİŞECAM) ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’nin (ÇEVRE SİSTEMLERİ) (Her ikisi birden Şişecam Ekonomik Bütünlüğü olarak da anılacaktır) cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak Rekabet Kurulunun (Kurul) 2021 yılında yaptığı önaraştırma kapsamında Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunulmuş ve sunulan taahhütler Kurul tarafından 21.10.2021 tarihli ve 21- 51/712-354 sayılı kararla bağlayıcı hale getirilmiştir. Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak Kurulun 11.01.2024 tarihli ve 24-03/33-M sayılı kararıyla inceleme yapılmış, anılan inceleme neticesinde Kurul, elde edilen bulguları ciddi bularak ŞİŞECAM ve ÇEVRE SİSTEMLERİ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca soruşturma açılmasına, 04.06.2024 tarih ve 24-24/593-M sayı ile karar vermiştir.

Ayrıca, anılan inceleme kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular çerçevesinde ÇEVRE SİSTEMLERİ ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (KARACALAR) cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüsler hakkında aynı Kanun’un 40. maddesi uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına 04.06.2024 tarih ve 24-24/592-M sayı ile karar verilmiştir."