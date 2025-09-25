Rekabet Kurulu, müzik endüstrisinde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte çevrim içi akış platformlarının rekabet dinamiklerini etkilediğini vurguladı. Bu kapsamda, Spotify’ın Türkiye pazarındaki faaliyetleri incelenecek.
İki temel iddia öne çıktı
Kurulun açıklamasına göre soruşturma, iki temel iddia üzerinden yürütülecek:
-
Spotify’ın çalma listeleri, öneri algoritmaları ve görünürlük sıralamalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı değerlendirilecek.
-
Türkiye’de belirlenen abonelik fiyatlarının, rakiplerin ya da hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük olup olmadığı araştırılacak.
Dijital dönüşümün etkisi
Son yıllarda müzik endüstrisinde yaşanan dijital dönüşüm, dinleyicilerin reklam izleyerek ya da abonelik ücreti ödeyerek şarkılara anında ulaşabilmesini sağladı. Bu durum, rekabet koşullarını da yeniden şekillendirdi.