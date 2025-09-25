Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Google Haritalar’da Türkiye için yeni dönem: Uydu görüntüleri artık yüksek çözünürlüklü

Maaşınız yetmiyorsa bunları yapabilirsiniz

Son yıllarda müzik endüstrisinde yaşanan dijital dönüşüm, dinleyicilerin reklam izleyerek ya da abonelik ücreti ödeyerek şarkılara anında ulaşabilmesini sağladı. Bu durum, rekabet koşullarını da yeniden şekillendirdi.

Türkiye’de belirlenen abonelik fiyatlarının, rakiplerin ya da hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük olup olmadığı araştırılacak.

Spotify’ın çalma listeleri, öneri algoritmaları ve görünürlük sıralamalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı değerlendirilecek.

Kurulun açıklamasına göre soruşturma, iki temel iddia üzerinden yürütülecek:

Rekabet Kurulu, müzik endüstrisinde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte çevrim içi akış platformlarının rekabet dinamiklerini etkilediğini vurguladı. Bu kapsamda, Spotify’ın Türkiye pazarındaki faaliyetleri incelenecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.