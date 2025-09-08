Rekabet Kurumu, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında soruşturma başlattı. Kurum, şirketlerin rekabete aykırı uygulamalarda bulunup bulunmadığını inceleyecek.
Soruşturmanın kapsamı
Kurumdan yapılan açıklamada, Edenred Kurumsal Çözümler, Multinet Kurumsal Hizmetler, Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Set Kurumsal Hizmetler’in mercek altına alındığı belirtildi.
Rekabete aykırı iddialar
Soruşturma kapsamında, şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği araştırılacak.
Bir sonraki süreç
Rekabet Kurumu’nun soruşturmayı sonuçlandırmasının ardından şirketlerin olası yaptırımlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı netlik kazanacak.