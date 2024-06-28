Rekabet Kurumu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'nin (Canon Eurasia) ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği iddiasıyla açılan soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda Canon Eurasia'ya, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 38.300.958,83 TL idari para cezası verildi.

Soruşturmanın detayları

Rekabet Kurulu'nun açıklamasına göre, Canon Eurasia'nın baskı, kopyalama, görüntüleme ve foto-video ürünleri gibi optik ürünlerin dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edildi. Canon Eurasia, bu ürünlerin Türkiye'deki dağıtımını distribütörler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Distribütörler, teknoloji perakende mağazaları, geleneksel bayiler ve çevrim içi pazar yerlerindeki satıcılar gibi çeşitli toptancı ve perakendecilere ürünlerin satışını sağlıyor.

Soruşturma kapsamında, Canon Eurasia'nın sağladığı ürünlerin yeniden satış fiyatlarını bağımsız olarak belirlemesi gereken satıcıların fiyatlarına müdahale edip etmediği incelendi. 04.06.2024 tarihinde yapılan sözlü savunma toplantısının ardından, Rekabet Kurulu, 12.06.2024 tarihli ve 24-26/640-265 sayılı kararıyla Canon Eurasia'nın 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine hükmetti ve 38.300.958,83 TL idari para cezası verdi.