Dizi ve film sektöründe yeni soruşturma: Dijital platformlar, 'rekabeti sınırlayıcı eylem' suçlamalarıyla araştırılıyor.

Dizi sektöründe kapsamlı soruşturma başladı

Rekabet Kurumu, son dönemde dizi ve film sektöründe gündemi sallayan 'rekabeti sınırlayıcı eylem' iddialarını mercek altına alıyor. Yapımcılar ve menajerlerin ardından şimdi de dijital platformlar hedef alındı. Netflix, Exxen, Disney, blutv, Gain ve Mubi gibi platformların şirketlerine eş zamanlı baskınlar yapıldığı öne sürülüyor.

Eş zamanlı baskınlar yapıldı

Rekabet Kurumu, yapılan şikayetler doğrultusunda, aynı oyuncuların sürekli rol aldığı ve aynı yapım şirketlerine iş verildiği iddialarını araştırıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Netflix başta olmak üzere blutv, Exxen, Disney, Gain ve Mubi platformlarının ofislerine baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sırasında bilgisayarlar ve cep telefonları da incelendi.

Soruşturma kapsamı genişliyor, karar bekleniyor

Altuntaş’a göre, ön araştırma sonucunda, belgeler ve yapılan anlaşmalar denetlendi. Söz konusu platformların şirketlerine soruşturma açılıp açılmayacağına ise karar verilecek. Türkiye’de faaliyet gösteren Amazon Prime Video ise henüz bu araştırmalardan muaf durumda.

Fuat Uğur’dan soruşturma iddiaları

Gazeteci Fuat Uğur da konuya dair sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, dijital platformlara yönelik incelemelerin büyüyebileceğini belirtti. Uğur, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rekabet Kurumu müfettişleri, Netflix, Disney, Exxen, Gain gibi dijital platformlara baskın yaparak bilgisayarlarını ve dosyalarını inceledi. İlerleyen süreçte oyuncu ajanslarına olduğu gibi bu platformlara da soruşturma gelebilir."