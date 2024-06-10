Rekabet Kurumu, Google’a yönelik yerel arama hizmetleri soruşturması sonucunda 482 milyon TL para cezası verdi. Kurul, Google’ın tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için bu cezayı verdiğini belirtti.

Kurul kararının arka planı

Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu ve bu durumun rekabeti bozduğu tespit edildi. 21-20/248-105 sayılı kararda, Google’ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine rakiplerine göre avantaj sağladığı ve rekabeti engellediği belirtildi. Bu nedenle Google’a 296.084.899,49 TL idari para cezası verilmişti.

Yeni tedbirler ve uygulanmaması

Google, Kurul tarafından belirlenen endişeleri gidermek için yeni tasarımlar önerdi. Ancak bu önerilerin uygulanmaması üzerine günlük idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Son durum ve yaptırım

Google’ın sonunda yeni tasarımları uygulaması üzerine günlük ceza sonlandırıldı. Ancak yerel arama hizmetleri bakımından uygulanmayan tasarımların yaptırımı olarak toplamda 482 milyon TL ceza verildi.