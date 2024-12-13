Rekabet Kurulu, Google’a toplamda 2 milyar 607 milyon 563 bin 963 TL idari para cezası verdi. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’i kapsayan ekonomik bütünlüğe yönelik yürütülen rekabet ihlali soruşturması sonucunda, Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin ihlali nedeniyle ceza kesildi.

İhlal ayrıntıları ve kurul kararı

Kurul’un açıklamasına göre, Google’ın talep taraflı platform (DSP) hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“DSP hizmetleri pazarında hakimiyetine dayanarak kendi DSP’lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine ilettiği iddiası bakımından ihlal tespit edilmedi. Bu nedenle bu alanda idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.”

Ancak, reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi SSP hizmetlerine haksız avantaj sağladığı gerekçesiyle şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği belirlendi. Bu ihlal nedeniyle Google’a 2.6 milyar TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Şirkete 6 ay süre

Kurul, Google’a etkin rekabet koşullarını sağlaması için 6 ay süre tanıdı. Belirtilen düzenlemelerin yerine getirilmemesi durumunda, günlük idari para cezası uygulanacağı açıklandı.