Rekabet Kurumu, refrakter (ateşe dayanıklı) malzeme üretiminde faaliyet gösteren Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Ticaret AŞ ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makine Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 milyon 170 bin 770 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, demir çelik imalatında kullanılan refrakter malzemelerinin üretimi faaliyetinde bulunan üç firma hakkında, fiyatlamaya yönelik rekabete hassas bilgi değişimi ve ihalelerde fiyat uzlaşısında bulunma iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Asmaş ve Piromet’e ceza

Soruşturma sonucunda, Asmaş ve Piromet’in ihalelerde verilecek fiyatlar konusunda uzlaşı sağladıkları ve bu davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri tespit edildi.

Bu kapsamda:

Asmaş: 8 milyon 316 bin 22 lira

Piromet: 6 milyon 854 bin 748 lira

olmak üzere toplam 15 milyon 170 bin 770 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Kümaş’a ceza yok

Soruşturma kapsamında incelenen bir diğer firma olan Kümaş Manyezit Sanayi AŞ hakkında ise rekabet ihlaline dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Bu nedenle Kümaş’a idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.