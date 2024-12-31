Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ’ye internet satışlarını kısıtladığı gerekçesiyle 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şirket hakkında, yeniden satıcıların satış fiyatını belirleme ve internet satışlarını kısıtlama iddialarıyla yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Kadıoğlu Kırtasiye’nin, yeniden satıcıların fiyatlarını belirlediğine dair herhangi bir kanıt bulunamadığı ve bu gerekçeyle ceza uygulanmadığı ifade edildi. Ancak firmanın, internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettiği sonucuna varıldı.

Bu ihlal nedeniyle, firmanın 2023 yılı gayrisafi gelirine dayalı olarak hesaplanan 7 milyon 432 bin 445 lira tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar verildiği açıklandı.