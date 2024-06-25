Ünlü oyuncu ve başarılı şarkıcı, ilişkilerini gözlerden uzak tutmak yerine, her fırsatta kameralara mutluluklarını yansıtıyor.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, geçtiğimiz günlerde Kandilli'de baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. İkilinin oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Mekan çıkışında birbirlerine sarılarak öpücükler yağdıran çift, mutluluklarını adeta tüm dünyaya ilan etti. Sarmaş dolaş halleriyle objektiflere yansıyan çiftin bu görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Reklam aşkı iddialarına yanıt

Bir süredir aşklarının reklam amaçlı olduğu iddialarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu iddiaları romantik ve samimi pozlarıyla adeta yalanladı. Her iki isim de ilişkilerinin gerçek olduğunu ve birbirlerine olan aşklarının güçlü olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Serenay Sarıkaya, son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle adından sıkça söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Sarıkaya, özel hayatındaki mutluluğunu iş hayatına da yansıtıyor. Mert Demir ise müzik kariyerinde emin adımlarla ilerliyor ve geniş bir hayran kitlesine sahip. İkili, hem iş hem de özel hayatlarında başarıyı yakalamanın keyfini çıkarıyor.