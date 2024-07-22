Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca yılın ilk yedi ayında 927 dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara 149 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Reklam Kurulu mevzuata uymayan firmalara durdurma ve para cezası uygulamıştır. Reklam Kurulu tarafından incelenen 927 adet dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilerek durdurma cezası ve toplam 148 milyon 783 bin 980 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'nun 347 sayılı toplantısında yılın ilk yedi ayında Kurul tarafından toplam 1064 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Reklam Kurulu'nun 9 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 347 sayılı toplantısında da karara bağlanan 133 adet dosyadan 116'sı mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 21 milyon 350 bin 201 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Kurul tarafından bir adet dosya hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir" denildi.

Mesafeli satışlar incelendi

Toplantıda, tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı kaydedilerek, "Kamuoyunda 'İndirim marketi' olarak bilinen perakende işletmelerin internet siteleri aracılığıyla yaptıkları tanıtım ve mesafeli satış uygulamaları haksız ticari uygulama boyutuyla ele alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen internet sitelerinde ürünleri görmek ve sepete eklemek için üyelik gerektiği ancak satın alma işlemi için ürün stoklarının kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üyelik olmasına rağmen en yakın şubede bile ürünün stokta olmadığı belirtildiği için siparişin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. İncelemeler sonucunda, internet sitelerinde tüketicilerin ürünleri görüntülemek ve satın almak için üyelik gerektiği ancak teslimat adresine göre stok bilgilerinin değişebileceği bilgisinin eksik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ürün fiyatının geçerliliği süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verilmiş ve idari yaptırım uygulanmıştır. Reklam Kurulu, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve reklam mevzuatına uyumu artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile iş birliği yaparak elektronik ticaret sektöründeki tüm reklam verenleri bilgilendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Sahte yorumlara yaptırım kararı

Elektronik ticarette tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen tüketici yorumlarının düzenlenmesindeki eksikliklerin belirlenip, sahte ve yanıltıcı yorumların önlenmesi için internet sitelerine yönelik idari yaptırım kararı alındığı belirtilerek, "Bu kararlar, özellikle turizm ve yeme içme gibi hizmet sektörlerindeki tüketici deneyimlerini koruma amacını taşımaktadır. Reklam Kurulu, değerlendirme sıralaması ve koşulları konusunda tüketicilerin yeterince bilgilendirilmediği ve sadece mal ve hizmet satın alanların yorum yapmasına izin verilmesi kuralına aykırı şekilde tüketici yorumlarına yer veren internet siteleri hakkında idari yaptırım uygulamıştır. Tüketicilerimizin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, çevrim içi alışverişlerde gerçek deneyimlere dayanmayan yorumlarla tüketicilerimizin satın alma kararlarının manipüle edilmesini önlemeye yönelik inceleme ve denetimlere devam etmektedir" açıklaması yapıldı.