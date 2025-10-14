Küresel piyasalarda altın fiyatları ABD’nin faiz indirimi beklentileri ve artan ticaret gerilimleriyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4166 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatları rekor kırdı

Küresel piyasalarda altın fiyatları ABD’nin faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle yeni zirvesine ulaştı.

Ons altın 4166 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi ve ihracat kısıtlamaları, ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi endişesini artırdı.

ABD-Çin gerilimi ve faiz indirimi beklentileri altını destekliyor

ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi.

ABD’nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, doların zayıflamasına neden olarak altının değer kazanmasına yol açtı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, uzun süren hükümet kapanışının ekonomiyi olumsuz etkilemeye başladığını belirtirken, piyasalar gözünü Fed Başkanı Jerome Powell’ın NABE yıllık toplantısında yapacağı konuşmaya çevirdi.

Yatırımcılar, Ekim ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 97, Aralık ayında ise yüzde 90 olarak fiyatlıyor.

Ons ve gram altın fiyatlarında son durum

Ons altın:

Güne 4111 dolardan başladı.

Gün içinde en düşük 4106 dolar, en yüksek 4166 dolar seviyesini gördü.

Şu anda 4162 dolardan işlem görüyor.

Gram altın:

Güne 5525 liradan başladı.

Gün içinde en düşük 5521 lira, en yüksek 5600 lira seviyesine çıktı.

Şu anda 5596 liradan işlem görüyor.

Uzmanlar ne diyor?

Analistler, ABD ekonomisinde yavaşlama sinyalleri ve jeopolitik risklerin artması nedeniyle altındaki yükseliş trendinin sürebileceğini belirtiyor.

Fed’in faiz indirimine gitmesi durumunda altın fiyatlarının 4200 dolar seviyesini test edebileceği tahmin ediliyor.