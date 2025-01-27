Ege Üniversitesi, Türk yükseköğretiminde bir ilke imza atarak Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) ile sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kez "Topluluklar Mezunlarıyla Buluşuyor" etkinliği kapsamında Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım Topluluğu üyesi öğrencilerle bir araya geldi.

Tarımın geleceği öğrencilerle konuşuldu

Etkinlik, Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü, Mezunlarla İlişkiler Ofisi ve Öğrenci Dekanlığı iş birliğiyle düzenlendi. Tarım Topluluğu'nun, Türk tarımının gelişimine ve geleceğin ziraat mühendislerinin yetişmesine katkı sağlamak için faaliyet gösterdiği ifade edilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerle tarımın sürdürülebilirliği ve gelişimi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrenciler sorularını sordular, Prof. Dr. Budak içtenlikle yanıtladı

Öğrenciler, etkinlikte merak ettikleri soruları Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a sorma fırsatı buldular. Öğrencilik hayatından yurt dışı eğitimine, akademisyenlikten rektörlük kariyerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmış deneyimlerini paylaşan Budak, gençlerin yenilikçi ve girişimci fikirlerini çok kıymetli bulduğunu dile getirdi. Ege Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alandaki başarıları için öğrencilerin ideallerinin önemli bir rol oynayacağını vurguladı.