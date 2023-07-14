FATİH ÖZKILINÇ-Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG’a kavuştu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, TOGG’un makam aracı olarak kullanılacağını belirterek “Lansmanı Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ilk siparişini aynı gün verdiğimiz; Türkiye’nin güçlü yarınlarının temel taşlarından yerli ve milli aracımız TOGG’u teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN SONUCU

DEÜ Rektörlük binası önünde Oltu rengi TOGG’u teslim alan Rektör Prof. Dr. Hotar, "Bugün burada Türkiye Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen çok önemli bir projenin somutlaşmış nihai ürünü görüyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan milli ve yerli teknoloji hamlemiz, bugün ülkemize yeni bir otomobili kazandırdı. Burada görev alan firmalarımız ve mühendislerimiz, Türkiye’nin neler yapabileceğini ortaya koydu. Bugünkü teslim töreni aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir sonucunu teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Nisan 20232te ilk teslimi alınan TOGG’u üniversitemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu aracımız İzmir’de teslim alınan ilk TOGG olma özelliğini de taşıyor. Üniversitelerimiz arasında ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından makam aracı olarak kullanılacak. Bu durumun bize nasip olmasından da ayrıca gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTRECEĞİZ"



TOGG'un logosuna atıfta bulunarak sözlerini sürdüren Rektör Prof. Dr. Hotar, "logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde bir araya gelerek; Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Aracın yalın dış tasarımı akıcılığı temsil ediyor. Doğunun misafirperverliği ve batının rasyonelliğini logomuzda görebiliyoruz. Ortadaki pırlanta şekli değerli kullanıcılara sunulan Türkiye penceresini temsil ediyor. Yollarımızda imza niteliği taşıyan anadolunun köklü motifi lale motifi ön ızgaralar da ve iç mekanda göz çarpıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel bir ifadeleri var 'Bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu.' Üniversite olarak biz de bundan sonra TOGG teknolojilerinin geliştirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösterecek; bilimsel çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.



HOTAR ŞOFÖR KOLTUĞUNA GEÇTİ



Konuşmasının ardından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG’un şoför koltuğuna geçen Rektör Prof. Dr. Hotar, DEÜ öğrencilerini de makam aracına bindirerek bastı gaza.