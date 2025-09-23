EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Fen, İletişim, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Spor Bilimleri, Eğitim, Mühendislik, Ziraat, Su Ürünleri, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinde gerçekleştirilen programlara katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Budak ayrıca Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinde düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme” törenlerinde genç sağlıkçılara önlüklerini bizzat giydirdi.

Programlarda konuşan Prof. Dr. Budak, öğrencilere “Ege Üniversitesine hoş geldiniz” diyerek şu mesajları verdi:

“Düzenlediğimiz programlarla sizlere üniversitemizin imkanlarını tanıtıyor, uyum sürecinizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Akademik ve idari kadromuzla sizlerin en iyi şekilde eğitim alması için seferber olmuş durumdayız. Ege Üniversitesi, eğitim-öğretim kalitesi bakımından tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesidir. Ayrıca ‘Yeşil Üniversiteler’ sıralamasında dünyada ilk 80’de yer alıyoruz. 75 öğrenci topluluğumuz, spor ve sanat etkinliklerimiz, öğrenci odaklı 80’den fazla uygulamamızla huzurlu, güvenli ve kaliteli bir eğitim ortamı sunuyoruz.”

Öğrencilere seslenen Budak, şunları söyledi:

“Sevgili gençler, buradan mezun olduktan sonra da yaşam boyu bizimle bağınızı sürdüreceksiniz. Ege Üniversitesi rozetini gittiğiniz her yerde gururla taşıyacaksınız. Yeteneğiniz hangi alandaysa o yönde projelere katılın, sadece derslerle yetinmeyin; kongre, konferans ve etkinliklerde de aktif olun. Üniversite hayatı, sadece diploma değil aynı zamanda kişisel olgunlaşma dönemidir. Burası artık sizin yuvanız. Bizler her zaman yanınızdayız.”

Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinde düzenlenen törenlerde genç sağlıkçılara beyaz önlüklerini giydiren Prof. Dr. Budak, sağlık mesleğinin önemine dikkat çekti:

“Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki, sağlık sektörü toplumların en temel ihtiyaçlarından biridir. Ege Üniversitesi de ‘Sağlık Temalı’ bir üniversite olarak bu alanda güçlü bir rol üstleniyor. Sizlere meslek yaşamınızda başarılar diliyorum.”