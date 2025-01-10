Renault 5 E Tech Ve Alpine A290, 2025 Yılının Otomobili Seçildi

Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Alpine A290, European Car of the Year (COTY) tarafından "2025 Yılının Otomobili" seçildi. Ödül, Brüksel Otomobil Fuarı'nda düzenlenen törende açıklandı.

Elektrikli ikonlar zirvede

Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Alpine A290, 23 ülkeden 60 gazetecinin oylarıyla 353 puan alarak birinci oldu. Renault, daha önce yedi modelle bu prestijli ödülü kazanmıştı.

Renault CEO'su: "Gurur duyuyoruz"

Renault CEO'su Fabrice Cambolive, "Renault 5 E-Tech, elektrikli araç pazarını dönüştürme potansiyeline sahip," diyerek ödülün önemini vurguladı.

Alpine CEO'sundan teşekkür mesajı

Alpine CEO'su Philippe Krief, "A290 ile bu ödülü kazanmak, yüzde 100 elektrikli sportifliğin ilk adımıdır," diyerek ekibine ve müşterilerine teşekkür etti.