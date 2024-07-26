Renault Group, 2024'ün ilk yarısında Avrupa’da üçüncü, Fransa’da birinci ve hafif ticari araçlarda lider pozisyonda yer alırken, Dacia Avrupa'nın en çok satan 10 markası arasında yer aldı. Renault Group’un yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılının ilk yarısında şirket, Avrupa'da üçüncü, Fransa'da birinci ve hafif ticari araçlarda lider pozisyonda yer aldı. Dacia, Avrupa'nın en çok satan 10 markası arasında yer alırken, Sandero tüm kanallarda en çok satan otomobil oldu.

Renault Group, 2024'ün ilk yarısındaki grup hasılatını, sabit döviz kurları üzerinden 2023'ün ilk yarısına kıyasla yüzde 0,4 artışla yaklaşık 27 milyar Euro olarak duyurdu. Grubun otomotiv hasılatı, sabit döviz kurları üzerinden 24,372 milyar Euro olarak açıklanırken, 2024'ün ilk yarısı itibarıyla net karı yaklaşık 1,4 milyar Euro oldu.

Serbest nakit akışı, faaliyet performansı sayesinde yaklaşık 1,3 milyar Euro olurken, buna, 600 milyon Euroluk Mobilize Finansal Hizmetler temettüsü ve 209 milyon Euroluk işletme sermayesi gereksinimindeki negatif değişim dahil edildi. Otomotiv net nakit mali durumu ise 30 Haziran'da yaklaşık 4,9 milyar Euro oldu.

Dacia ve Sandero’nun başarıları

Dacia, Avrupa'nın en çok satan 10 markası arasında yer aldı. Özellikle Sandero, tüm kanallarda en çok satan otomobil olarak öne çıktı. Şirket, yeni lansmanlardan önce Alpin markasında çift haneli büyüme elde etti. 30 Haziran itibarıyla toplam stok sayısı 500 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

CEO Luca de Meo’nun açıklamaları

Renault Group CEO’su Luca de Meo, bu sonuçların Renault Group ekiplerinin son yıllarda yaptığı önemli çalışmaların meyvesi olduğunu belirtti. Meo, maliyetleri düşürme ve ticari politikalarını değer üzerine odaklama çabalarının, şirketin son 30 yılda sahip olduğu en iyi ürün yelpazesine yansıdığına dikkati çekti. Meo, "Birkaç aydır Avrupa'nın en ilerici otomotiv şirketi olma yolunda dönüşümümüzü hızlandırıyoruz. Bu dönüşüm sürecinde 5 odaklı işletme, yatay ve ekosistemsel bir yaklaşım, tedarik zincirimizin güçlendirilmesi, temel süreçlerin optimizasyonu her seviyede ve tüm değer zincirlerinde yapay zekanın yaygınlaştırılmasına odaklandık. Bunlar Renault'un yeni sırrının temel bileşenlerini oluşturuyor. Esneklik, çeviklik ve yenilikçilik, performansın iyileştirilmesini ve verimli sermaye tahsisini desteklemeye devam ediyor. Ve en önemlisi de şu, Renault Group'un çalışanları bu dönüşümü gerçekleştirmeye kendilerini adamış durumda. Bu, tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmayı körükleyen bir tutku" dedi.