İzmir’in Bayındır Belediyesi, kısa sürede düzenlediği iki festival ile haberlerde adından sıkça söz ettirdi. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, düzenlediği renkli festivallerle adını duyurdu.

Bayındır 12. Kez Kiraz Festivali’ne Ev Sahipliği Yaptı

Bayındır’ın gözde köşelerinden Balcılar Mahallesi, geleneksel Balcılar Kiraz Festivali’ne ev sahipliğini 9 Haziran Pazar günü 12. kez yaptı. İhracata yönelik üretimdeki artışla adını duyuran Festival, Balcılar kirazının marka değerini artırmak ve bölgeye özgü lezzetleri tanıtmak için düzenlenmişti.

Bayındır Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festival, her yıl olduğu gibi Balcılar Mahallesi’nde özel olarak hazırlanan festival alanında gerçekleştirilmişti.

Festival’de, Kiraz Güzeli Yarışması ve En İyi Kiraz Yarışması gibi etkinliklerin yanı sıra, halk müziği sanatçısı Özlem Özdil de konser vererek renk katmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sona eren festivalin başarısı ilk değildi. Yerel seçimlerin ardından göreve gelen Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, kısa görev süresine bir de uluslararası bir festival sığdırmayı başardı.

Bayındır'da Çiçek Festivali 25. Kez Coşkuyla Kutlandı!

Türkiye'nin çiçekçilik alanında öncü ilçesi Bayındır, gururla düzenlediği Uluslararası Çiçek Festivali'ne ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl 25. kez gerçekleştirilen festival, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

Başkan Sakarsu, festivalin Bayındır'ın gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, destek veren herkese teşekkür ederek, Grup Tahta Bavul, Sakiler ve Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici’nin konserlerini sunmuştu.

Bayındır Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler, festivali ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunmuştu.