Capcom'dan yapılan heyecan verici açıklamaya göre, Resident Evil 7, 2 Temmuz'da iPhone 15 Pro serisi ve Apple silikon destekli iPad ve Mac modelleri için çıkacak. Geliştirici, Resident Evil 2 Remake'in de aynı Apple ürünlerine geleceğini ve şu anda geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı.

Yeni özellikler ve destekler

Capcom, Resident Evil 7 portunun yeni bir Otomatik Ateşleme özelliği de dahil olmak üzere gelişmiş kontrollere sahip olacağını duyurdu. Bu özellik, oyuncuların belirli bir süre boyunca düşmanlara nişan aldıktan sonra silahın otomatik olarak ateşlemesini sağlayacak.

Kontrol seçenekleri

Daha önce Apple cihazlarına çıkan Resident Evil portlarında olduğu gibi, bu sürüm de Bluetooth kumanda desteği ve dokunmatik kontroller sunacak. Apple cihazları için Resident Evil 7 bugünden itibaren ön siparişe açılmış durumda. Bu sürüm, Not a Hero hikaye genişletmesi de dahil olmak üzere Gold Edition'da bulunan ek içerikleri de içerecek.

Universal purchase desteği

Capcom sözcüsü, IGN'e yaptığı açıklamada hem Resident Evil 7 hem de Resident Evil 2 Remake portlarının Universal Purchase'i desteklediğini doğruladı. Bu, iPhone 15 Pro sürümünü satın almanız durumunda, her iki oyunu da çalıştırmak için M çipli bir iPad veya Mac bilgisayarınız olduğu sürece iPad ve Mac sürümlerine de erişebileceğiniz anlamına geliyor.

Çıkış tarihi ve ön sipariş

Resident Evil 7, 2 Temmuz'da Apple cihazlarında oyuncularla buluşacak. Bugünden itibaren ön siparişe açılan oyun, genişletilmiş içerikleri ve yeni kontrol özellikleriyle Apple kullanıcılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Capcom'un popüler Resident Evil serisi, Apple cihazlarında da geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Hem yeni özellikleri hem de çapraz platform desteği ile oyunculara zengin bir deneyim sunacak olan bu portlar, merakla bekleniyor.