Uzun süredir beklenen duyuru sonunda gerçekleşti. Capcom, Resident Evil 9’un geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı. Oyunun yönetmenliğini, Resident Evil 7: Biohazard’ın da yönetmeni ve yapımcısı olarak tanınan Koshi Nakanishi üstlenecek. Resident Evil 9, tüm konsollara ve PC’ye çıkacak.

Geliştirme süreci ve beklentiler

Capcom, Resident Evil 9'un geliştirme sürecinin başladığını doğruladı. Oyunun yönetmenliğini üstlenen Koshi Nakanishi, “Resident Evil 7’nin ardından ne yapacağımıza karar vermek gerçekten zordu ama buldum ve dürüst olmak gerekirse sağlam bir şey hissediyorum. Henüz hiçbir ayrıntıyı paylaşamam, ancak paylaşabileceğim gün için heyecanlanmanızı umuyorum” dedi.

Çıkış tarihi ve platformlar

Resident Evil 9’un çıkış tarihi şu an için netlik kazanmış değil. Ancak, oyunun 2025 yılının son aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Capcom, oyunun tüm büyük konsollarda ve PC’de oynanabilir olacağını belirtti.

Hayranları bekleyen sürprizler

Resident Evil serisinin hayranları, yeni oyunun ne gibi sürprizler sunacağını merakla bekliyor. Henüz oyunun çıkış tarihi ve oynanış detayları gibi konular netlik kazanmamış olsa da, Capcom’un önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

İlk tepkiler ve beklentiler

Capcom’un Resident Evil 9 duyurusu, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Serinin önceki oyunlarıyla elde edilen başarılar ve hayran kitlesinin beklentileri göz önüne alındığında, Resident Evil 9’un da büyük ilgi göreceği kesin.