Türk mutfağının dillere destan lezzetlerinden biri olan kelle söğüş, artık 'Niğde kelle söğüş' adıyla tescillendi. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) tarafından yapılan başvuru sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu kelle söğüşü Niğde’ye coğrafi işaretle tescilledi. Bu durum, İzmir’in bu lezzetin asıl sahibi olarak bilinen halkını kızdıracak gibi görünüyor.

Niğde tescilledi: 'Niğde Kelle Söğüş'

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, kentin yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması hedefleniyor. Bu kapsamda, Niğde kelle söğüş de tescillendi. NİTSO Başkanı, “Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünler, kalite standartlarını yakalayarak coğrafi işaretle mümkün olabiliyor. Bu sayede ürünler markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak” dedi.

İzmir’den gelecek cevap merak konusu

İzmir’in simgesi haline gelen kelle söğüşün tescil edilmesi, İzmirliler arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye genelinde sevilen bir gece yemeği olarak tüketilen kelle söğüş, Ankara ve İstanbul'da da yoğun talep görse de genellikle 'İzmir söğüşü' olarak adlandırılıyor. Yörük ve Balkan kültürlerinden gelmiş olabileceği düşünülen bu lezzet, İzmir ile özdeşleşmiş durumda.

Niğde’nin diğer tescilli ürünleri

NİTSO, sadece kelle söğüş ile yetinmeyip Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti ve Niğde Tavası gibi diğer yöresel ürünleri de coğrafi işaretle tescilledi. Bu adımların, Niğde’nin gastronomi turizmine katkıda bulunması bekleniyor. “Tescil ettirmiş olduğumuz ürünlerimizle ilimizin gastronomi turizmine de katkıda bulunuyoruz,” şeklinde konuşan NİTSO yetkilileri, bu tür adımların kentin ekonomik anlamda fayda sağlayacağını belirtti.