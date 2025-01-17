Resmî Gazete’de bugün yayımlanan kararlar arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya, Gürcistan, Türkmenistan ve Ruanda arasında yapılan anlaşmalar dikkat çekiyor. Sosyal ve ekonomik uyumun teşvik edilmesine yönelik projelere ilişkin önemli düzenlemeler de yer aldı.

Alman Kalkınma Bankası ile hibe anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında imzalanan 23 Şubat 2024 tarihli hibe anlaşması onaylandı.

Kültürel işbirliği programları: Türkiye ve Gürcistan, Türkmenistan, Ruanda arasında yapılan kültürel işbirliği anlaşmaları onaylanarak, bu ülkelerle kültürel ilişkilerde yeni bir dönem başlatıldı.

Kamulaştırma ve altyapı projeleri

Resmî Gazete’deki diğer önemli kararlar arasında, altyapı projeleri kapsamında yapılan kamulaştırmalar yer alıyor.

Belevi-Tire İl Yolu Projesi: Bu kapsamda, bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı alındı.

Arapgir RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışı: Malatya ilinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırılması için karar verildi.

Yeni yönetmelikler ve değişiklikler

Bugün yayımlanan yönetmelikler arasında, çeşitli devlet kurumlarıyla ilgili önemli değişiklikler bulunuyor.

Spor federasyonlarının bütçe ve harcama ilkeleri: Bu yönetmelik, spor federasyonlarının bütçe planlaması ve harcama denetimlerini düzenliyor.

Göç İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği: Bu yönetmelik, Göç İdaresi Başkanlığı'nda görevde yükselme ve unvan değişikliği için yeni düzenlemeler getiriyor.

Eğitim alanında değişiklik: Millî Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarıyla ilgili yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

17 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi II Projesine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası Arasında 23 Şubat 2024 Tarihinde İmzalanan Hibe ve Proje Uygulama Anlaşması ve Anlaşmaya Dair Mektubun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9414)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında 2024-2028 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9430)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9431)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9432)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9433)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9415)

–– Belevi-Tire İl Yolu Projesi Kapsamında Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9416)

–– Arapgir RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9417)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9418)

–– Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9419)

–– Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9420)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 9421, 9422, 9423, 9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429)

–– 154 kV Lapseki-Tümad Madencilik Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9434)

–– Kale İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9435)

–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9436)

YÖNETMELİKLER

–– Spor Federasyonlarının Bütçe ve Harcama İlkeleri, Belge Düzeni, Tutulacak Defter ve Kayıtları ile Denetimine İlişkin Yönetmelik

–– Göç İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri