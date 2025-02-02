Resmi Gazete'nin  2 Şubat 2025 Pazar tarihli ve 32801 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sobadan çıkan yangında yaralanan genç kadın hayatını kaybetti Sobadan çıkan yangında yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

İlan Bölümü

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32801 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ