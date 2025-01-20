Resmi Gazete'nin 20 Ocak 2025 Pazartesi tarihli ve 32788 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/79, K: 2024/182 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2017/20729 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32788 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.