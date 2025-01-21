Resmi Gazete'nin 21 Ocak 2025 Salı tarihli ve 32789 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

Yönetmelikler

–– Kombine Taşımacılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/82 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/83 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/84 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/85 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/86 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/87 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/88 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/89 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/90 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/92 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/4536 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/17774 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/25268 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/20122 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2021/25150 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2022/29458 Başvuru Numaralı Kararı

Yargıtay Kararları

–– Yargıtay 5 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

Danıştay Kararı

–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2025/3 Sayılı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32789 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.