Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2025 Perşembe tarihli ve 32791 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor.
Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
–– Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İlan Bölümü
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin 32791 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: HABER MERKEZİ