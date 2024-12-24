Resmi Gazete'nin 24 Aralık 2024 Salı tarihli ve 32762 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik

–– Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

–– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1)

–– 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

–– Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/26)

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Kurul Kararları

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 Tarihli ve 13093, 13100, 13101-1, 13101-2, 13101-3, 13102, 13103, 13104, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112, 13113, 13114, 13115 ve 13118 (1-211) Sayılı Kararları

Yargı Bölümü

Danıştay Kararı

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/5, K: 2024/11)

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32762 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.