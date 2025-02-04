Resmi Gazete'nin 4 Şubat 2025 Salı tarihli ve 32803 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yasama Bölümü

Kanun

7539 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–– Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Antalya İli, Finike İlçesi, Saklısu Mahallesinde Bulunan Özel Mülkiyete Ait 101 Ada, 52 Parsel Numaralı Taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9505)

–– Şehir Altyapısı Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Dilek Mahallesi Kanalizasyon Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9506)

–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Munzur ve Pülümür Vadileri Kesin Korunacak Hassas Alanına Dâhil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9507)

Atama Kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)

Yönetmelik

–– 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/2)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/5)

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32803 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.