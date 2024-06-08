Yeni 5 TL'nin ön yüzünde Selçuklu yıldızının yanı sıra Türkiye Yüzyılı logosu da yer alıyor.

Tarihi dokunuşlu tasarım ve özellikler

Kenarları tırtıllı olan yeni 5 TL, 28,15 mm çapında ve 8,25 gram ağırlığında olacak. Ön yüzünde Selçuklu yıldızının yanı sıra ay yıldız ve Türkiye Yüzyılı logosu dikkat çekerken, arka yüzde ise Atatürk rölyefi ve Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunuyor.

Yeni 5 TL ile neler değişecek?

Madeni 5 TL'nin tedavüle girmesiyle birlikte ödemelerdeki kolaylık ve hız artacak. Nakit işlemlerinde yaşanan bozuk para sıkıntısının da önüne geçilmesi hedefleniyor.