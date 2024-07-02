Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları kapsamında, İzmir'de 7 ilçenin kaymakamı değişti. Atama kararları, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı olmak üzere toplam 302 mülki idare amirini kapsıyor.
İzmir'de yapılan görev değişiklikleri
- Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İstanbul Başakşehir Kaymakamı olarak atandı.
- Isparta Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Torbalı Kaymakamı olarak görevlendirildi.
- Sakarya Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Dikili Kaymakamı olarak atandı.
- Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Erzurum Karayazı Kaymakamı olarak görevlendirildi.
- Beydağ Kaymakamı İrem Baha Yağan, Erzurum Çat Kaymakamı olarak atandı.
- Batman Sason Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Kaymakamı olarak görevlendirildi.
- Van Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, Kınık Kaymakamı olarak atandı.
Vali yardımcılarındaki değişiklikler
- Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Balıkesir Vali Yardımcısı olarak atandı.
- Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Trabzon Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.
- Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, Hatay Vali Yardımcısı olarak atandı.
- Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, Iğdır Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.
- İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Balıkesir Vali Yardımcısı olarak atandı.
- İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Uşak Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.
- İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Trabzon Vali Yardımcısı olarak atandı.
- Eski İstanbul Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Kaymakamı olarak atandı.
Atama Yapılmayan Görevler
Öte yandan, Kiraz ve Beydağ Kaymakamlıklarına henüz atama yapılmadığı bildirildi.
Editör: Bengisu Burhan