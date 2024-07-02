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Öte yandan, Kiraz ve Beydağ Kaymakamlıklarına henüz atama yapılmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları kapsamında, İzmir'de 7 ilçenin kaymakam ı değişti. Atama kararları, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı olmak üzere toplam 302 mülki idare amirini kapsıyor.

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