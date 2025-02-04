Basın İlan Kurumu temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ile atandı. İşte yeni atanan temsilcilerin detaylı tam listesi;
Basın İlan Kurumu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline dair kanunun 5. Maddesi gereğince Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözem, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar görevlendirildi.
Ahmet ARSLAN
Çağatay ÖZDEMİR
Ebubekir ŞAHİN
Edibe SÖZEN
Evren BAŞAR
Fecir ALPTEKİN
İdris KARDAŞ
İsmail ÇAĞLAR
Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
Mehmet KARAKAŞ
Özgür ORAL
Saadet ORUÇ
Yücel BULUT
Zakir AVŞAR
Kaynak: HABER MERKEZİ