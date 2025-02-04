Basın İlan Kurumu temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ile atandı. İşte yeni atanan temsilcilerin detaylı tam listesi;

Basın İlan Kurumu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline dair kanunun 5. Maddesi gereğince Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözem, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar görevlendirildi.

Atama-4

Ahmet ARSLAN

Ahmet Arslan

Çağatay ÖZDEMİR

Çağatay Özdemir

Ebubekir ŞAHİN

Ebubekir Şahin-2

Edibe SÖZEN

Edibe Sözen-1

Evren BAŞAR

Evren Başar

Fecir ALPTEKİN

Fecir Alptekin

İdris KARDAŞ

İdri̇s Kardaş

İsmail ÇAĞLAR

İsmai̇l Çağlar

Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI

Kübra Güran Yiğitbaşı

Mehmet KARAKAŞ

Mehmet Karakas

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Özgür ORAL

Özgür Oral

Saadet ORUÇ

Saadet Oruç

Yücel BULUT

Yücel Bulut

Zakir AVŞAR

Zakir Avşar

Kaynak: HABER MERKEZİ