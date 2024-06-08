Türkiye otomotiv pazarında hızla büyüyen Çin menşeli araçlar için beklenen vergi kararı açıklandı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çin’den ithal edilen tüm motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve bunların tüm aksam, parça ve aksesuarları için yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Daha önce sadece elektrikli araçlar için geçerli olan bu vergi, 7 Temmuz itibarıyla genişletilerek yürürlüğe girecek.

Yeni vergi uygulaması ve detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Çin'den ithal edilen araçların fiyatlarının yüzde 40'ının altındaysa, sabit bir vergi tutarının ödenmesini öngörüyor. Bu durumda, ek vergi 7 bin dolar olarak sabitlenecek. Yeni vergi uygulaması, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda yer alan tüm motorlu taşıtlar için geçerli olacak.

Piyasayı nasıl etkileyecek?

Son dönemde Türkiye’deki otomotiv pazarında önemli bir yer edinen Çin menşeli araçlar, bu yeni vergi düzenlemesinden doğrudan etkilenecek. Tüketiciler ve sektör uzmanları, bu kararın piyasa üzerindeki etkilerini merak ediyor.